¿Qué esconde 'el vídeo porno más sucio que existe'?

Uno de los portales de pornografía más famosos del mundo ha iniciado una campaña titulada 'el vídeo porno más sucio que existe'. Con ella pretenden concienciar sobre la contaminación del océano, donando cada visita a Ocean Polymers. No obstante, hay quienes aseguran que la grabación del vídeo ha contado con cierto truco para lograr la fama.

Todo comenzó con el anuncio por parte de Pornhub de 'el vídeo porno más sucio que existe'. Se trata de un vídeo benéfico en el que los actores LeoLulu, ambos actores porno y pareja en la vida real, protagonizaban la escena en una playa llena de basura. La campaña, creada para concienciar sobre la contaminación de los mares, donaría cada vista del vídeo a Ocean Polymers, una empresa dedicada al procesamiento del plástico con el fin de proteger mares y océanos.

this is santa barbara de samaná on it's daily basis. as you can see, no trash. pic.twitter.com/HbSJ4jDUsS