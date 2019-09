Guardar las recetas en los contactos del móvil, ¿es una buena idea?

No hay nada más engorroso que estar cocinando y tener que lavarnos las manos cada pocos segundos para consultar ese libro de cocina o receta en el móvil. Hablamos, por supuesto, de casos en los que estés trabajando con un plato que requiera de cierta complicación o cantidades muy concretas de ingredientes. Precisamente será tu smartphone el gran aliado para hacer del proceso de cocinar la tarea más sencilla y ágil del mundo.

Si pensabas que la lista de contactos de tu móvil servía única y exclusivamente para, precisamente, guardar los números de teléfono de tus amigos, conocidos, familiares y demás personas, estás muy equivocado. Adam Erace ha logrado encender la bombilla a más de uno gracias a un tweet que sin lugar a dudas hará que muchos de nosotros veamos de manera completamente diferente a la lista de contactos.

Cook tip: So I don't have to Google every time, I store basic recipes and ratios as contacts in my phone pic.twitter.com/FUcEv1BYBT