Vídeo montajes desde tu móvil: ZAO es la última app sensación que llega desde China

Tras el furor de FaceApp, una nueva aplicación de reconocimiento facial busca el trono. Hace tan solo unas semanas, todos los timelines de redes sociales estaban rebosantes de fotos de ancianos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lanzó a probar el filtro de envejecimiento que ofrecía Faceapp. La aplicación alcanzó una popularidad increíble, pero también fue foco de polémica por el uso indebido de los datos de usuario.

Ahora, surge una nueva app que apunta a conquistar el hueco que ha dejado FaceApp. Se llama ZAO y viene desde China. El funcionamiento de la app es muy sencillo, a la par que sorprendente. ZAO te permite sumergirte en las películas de Hollywood y tus series favoritas como si fueras un personaje más. La app es capaz de sustituir la cara de los actores por la tuya, y sin necesidad de que grabes ningún tipo de vídeo.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) ???? pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT