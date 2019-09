La otra España: ¿qué cervezas, supermercados o ropa dominan en cada comunidad autónoma?

Marcas como Mercadona o Telefónica dominan gran parte de España

Otras secciones de la encuesta desvelan bastante variedad entre comunidades

Imagen: iStock

Un estudio demuestra mejor que nadie que, para gustos, colores. En España residen más de 46 millones de personas, y cada una con gustos diferentes. Los estudios de audiencia y diferentes campañas demográficas llevan años dándonos detalles sobre los gustos y costumbres de los españoles, y esta vez os traemos un análisis muy especial. ¿Sabes cual es la cerveza preferida de los españoles y españolas? ¿O el champú? Quédate y te lo contamos.

Hoy hablamos de un estudio llevado a cabo por Data Centric, y que trata de hacer un retrato robot de España en base a los gustos de sus consumidores. Para ello, completan el mapa nacional coloreando cada comunidad autónoma según sus tendencias de compra en varios productos. En cerveza, por ejemplo, vemos como Estrella Galicia se ha ido extendiendo desde Galicia hasta buena parte del oeste peninsular. Lo curioso es que la cerveza ha pegado un salto a la meseta, llegando también a ser la favorita de Valencia y Baleares.

Parte de las encuestas reflejan bastante variedad, y los gustos cambian bastante dependiendo del territorio. En ropa por ejemplo, las opiniones están divididas entre Levi's y Zara, repartiéndose bastante por toda España. Cuando hablamos de gran nivel de consumo, vemos como el pastel se divide entre marcas de leches, embutidos y Coca Cola. El noroeste peninsular son grandes consumidores de leche, mientras que sus opuestos (y Madrid) prefieren Coca Cola. En el sur imperan los embutidos de El Pozo por encima de otros productos. En gustos televisivos, el pastel se divide entre Telecinco, Antena 3 y TVE, con TV3 coronándose en Cataluña.

Y ahora, lo más curioso: ¿En qué estamos de acuerdo los españoles/as? Pues aunque no lo parezca hay muchos productos con los que no tenemos ninguna duda. En marcas tecnológicas, parece que hay unanimidad con Apple, lo mismo que con Repsol para marcas de combustible. Por último, la mayoría de españoles y españolas hace sus compras en Mercadona, aún no siendo una cadena con muchas tiendas en España. Obviamente Mercadona está muy extendido, pero solamente supera al resto de supermercados en volumen de tiendas en la Comunidad Valenciana y Murcia.