Estas son las actividades más raras que te pueden provocar estornudos

Los estornudos no sólo están ligados a los resfriados en invierno

¿Sabías que muchas personas estornudan al pensar o tener sexo?

Imagen: iStock

Los estornudos no sólo pueden estar provocados por ser alérgico al polvo o un mero síntoma del clásico resfriado. Existen otras muchas circunstancias que pueden ocasionarte un estornudo. Eso sí, no a todos nos afectan por igual ya que dependen de diversos factores o síndromes. Por si te lo estás preguntando, tranquilo, no tienes de qué preocuparte, tu salud no se verá afectada.

Por ejemplo, ¿has mirado alguna vez al sol y has comenzado a estornudar como si no hubiera mañana? Enhorabuena, estás entre en el rango del 10 al 35 por ciento de la población que experimenta lo que los científicos han denominado 'reflejo fotónico de estornudo'. Hablamos de un síndrome generalmente hereditario y que ocurre cuando el sol u otras luces muy brillantes estimulan demasiado el nervio óptico a la par que el trigémino, éste último encargado de controlar los estornudos. Este es sólo uno de los otros muchos casos que pueden generar estornudos en las personas.

Tener o pensar en sexo. Debido a las emocionantes intensas, el cuerpo reacciona estornudando. Increíble pero cierto y puede ocurrir mientras estás con tu pareja en la cama o incluso con sólo pensar en una escena subida de tono.

Experimentar fuertes sensaciones. Lanzarse en paracaídas, acudir a un circuito de velocidad siendo tu el conductor, pero también otros sentimientos como terror o tristeza pueden transformarse, aunque no lo creas, en estornudos. Este tipo de emociones hacen que las membranas nasales se contraigan o se hinchen, provocando estornudos.

Comer en exceso. Imaginate que llegas cansado del trabajo y con un hambre desproporcionado. Abres la nevera, engulles todo lo que encuentras a tu paso y comienzan los estornudos. Los expertos han llamado a este fenómeno 'reflejo de snatiation', combinando en inglés estornudo con la saciedad de la comida. Eso sí, no está nada mal saber que ya estás saciado de comida cuando comienza el estornudo, ¿verdad?

Ducha de agua caliente. Algunas personas son realmente exageradas estornudando, haciendo que su cuerpo casi se retuerza; un peligro sin duda para aquellos que sufren de estornudos debido a las duchas de agua caliente. Eso sí, es simplemente temporal, pues se trata de una forma que tiene el cuerpo al reaccionar frente al aumento de la temperatura.

Cada vez que madrugas. Todos odiamos madrugar, pero ciertas personas demuestran determinada 'alergia' para el momento más detestado del día. Los estornudos a primera hora de la mañana están, en su gran mayoría, debidos a los alérgenos que se han acumulado durante el sueño. Conforme te frotas los ojos o respiras profundamente, éstos se activan y comienzan los citados estornudos.