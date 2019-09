Lista completa de recipientes y alimentos que nunca debes calentar en el microondas

Debemos evitar calentar la carne, frutas, verduras y huevos en el microondas

Determinados platos o recipientes como el de la comida china no deben introducirse

Imagen: iStock

El microondas es nuestro fiel aliado a la hora de cocinar, especialmente cuando no tenemos mucho tiempo. Pero, lo que muchos no saben es que este 'amigo' inseparable de las cocinas no se lleva del todo bien con determinados alimentos y recipientes, suponiendo un auténtico peligro. A continuación encontrarás una lista desglosada de todo lo que tienes que saber que jamás debería ir a parar al microondas.

Comencemos por los alimentos, y es que no todos los ingredientes se llevan bien con el microondas; mismo caso para los recipientes. Por mucho que te tiente calentar la comida a domicilio del restaurante chino del día anterior, estarás cometiendo un grave error.

Huevos. Puede que comencemos por el caso más extremo, pues la gran mayoría de las personas tienden a calentar el huevo en la sartén o cazuela de turno, pero hay quienes no dudan en introducirlo en un microondas. Debido a las altas temperaturas del microondas, en el huevo se generan bolsas de agua dentro de la propia yema. Al abrir la puerta y coger el huevo, éste puede explotar. Ha habido casos en los que se han producido desde pérdida de audición hasta quemaduras. Avisados quedáis.

Carne. Todos alguna vez hemos pensado en introducir ese filete que no ha terminado de descongelarse en el microondas con el fin de obtener el estado óptimo para llevarlo a la sartén. Grave error, pues cualquier tipo de carne que pase previamente por el microondas puede generar bacterías. Nuestro consejo es que la próxima vez que quieran descongelarla te asegures de hacerlo con algo más de tiempo.

Frutas y verduras. Aunque es una rareza, nunca te replantees calentar frutas o verduras en el microondas. Los motivos son bien sencillos, pues además de perder por completo sus nutrientes, este tipo de alimentos pueden convertir los nitratos de las verduras en nitrosaminas, compuestos cancerígenos.

Comida china en recipientes. La comida china a domicilio es uno de esos menús ideales para los fines de semana o cuando las ganas de cocinar por nuestra cuenta están bajo mínimos. Dadas las grandes cantidades de comidan que contienen los recipientes, es cómun guardar algo para el día siguiente. Eso sí, jamás deben calentarse en el microondas en el mismo recipiente original. ¿El motivo? Pueden arder con más facilidad de la que piensas. Utiliza un recipiente recomendado para ello.

Ciertos tipos de platos. Otro de los errores más comunes a la hora de dar uso al microondas: introducir cualquier tipo de plato. Cualquier tipo de plato que cuente con determinadas secciones metálicas jamás debería pasar por nuestro querido electrodoméstico.

Vasos de agua. Prepararnos un té o calentar agua en el microondas es una de las acciones más comunes que bien podríamos utilizar a diario. Eso sí, tendrás que saber que aunque no puede resultar del todo peligroso si lo hacemos a la temperatura adecuada, si elevamos más de la cuenta ésta o el tiempo de exposición en el electrodoméstico estaríamos en serios problemas. El agua hirviendo que se genera a través de las pompas podrían caer sobre nuestras manos o estallar en la cara al retirar la taza. ¡Ten mucho cuidado!