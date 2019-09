A escasos días de la invasión al Área 51 ya hay los primeros detenidos

Más de dos millones de personas se han apuntado al evento del 20 de septiembre

Saltarse las normas puede desembocar en una multa o meses de cárcel

Imagen: iStock

El próximo 20 de septiembre la invasión al Área 51 podría hacerse realidad. Tras meses de planificación a través de Facebook y con millones de apuntados a través de la red social para acudir a la zona, no ha hecho falta alcanzar la fecha prevista para que las autoridades efectúen las primeras detenciones.

Hace no muchos os hablábamos de lo que podría ocurrirte si decidías ignorar las señales de advertencia. Tal y como os mostramos en vídeo, la propia Fuerza Área de Nellis, ubicada en el sur del estado de Nevada y colindante a la famosa base se puede hacer acto de presencia, arma en mano. Este tipo de detenciones y ligadas a la Sección 1382 del Artículo 18 de la ley de Estados Unidos pueden ocasionar desde una multa de en torno a 500 dólares, pasando por varios meses de cárcel.

No hemos tenido que esperar al 20 de septiembre, fecha escogida para la 'invasión' al Área 51 para que las autoridades realicen las primeras detenciones. Han sido dos conocidos youtubers, Granzier - con más de 700.000 suscriptores - y Sweep - superando los 300.000 seguidores - quienes han tentado demasiado a la suerte al ignorar las señales de advertencia.

La Zona de Seguridad de Nevada fue la encargada de dar la voz de alarma a las autoridades al encontrar actividad en el área por parte de dos intrusos. La Oficina del Sheriff del Condado de Nye no tardó en realizar la investigación pertinente, encontrando el vehículo de los dos youtubers de origen holandés. Lejos de querer hacer el selfie o grabación cámara en mano de turno, ambos jóvenes iban también equipados con un dron y obtener cualquier tipo de toma de la conocida base.

Las autoridades de zona no tardaron en dar con Granzier y Sweep. Ambos terminaron arrestados, y aunque no se ha hecho oficial el precio que deberán pagar por el delito cometido, no sería extraño que terminaran unos cuantos meses en la cárcel o bien con una multa de varios ceros. Durante los próximos días no sería extraño encontrar avisos por parte de las Fuerzas Áreas estadounidenses que inciten a la retirada de cualquier tipo de visita al Área 51 o cercanías. A todo ello hay que sumar el que el gobierno del país ha asegurado meses atrás que no tendrán miramientos contra las personas que decidan no hacer caso a los carteles de advertencia.