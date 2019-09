Los del fondo de la clase: el tronchante meme que te devuelve a la secundaria

Nueva tendencia en redes sociales con chistes gráficos

Los protagonistas son "los del fondo" de la clase

La red se ha llenado de chistes de esta temática en poco tiempo

Aula de una escuela. Imagen: Pixabay

A menudo las redes sociales son fuente de diferentes modas que pueden ser tanto positivas como negativas. Muchas modas son divertidas e incluso tienen fines solidarios, mientras que otras son estúpidas y no tienen ni una pizca de gracia -además de llegar a ser peligrosas para la integridad de los usuarios-. En este caso por suerte es lo primero, una divertida serie de memes que ha llegado recientemente a las redes sociales, relacionados con los chistes gráficos y la frase "los del fondo".

¿A quién se refiere la frase "los del fondo"? En este caso teóricamente está dicha por un profesor y los del fondo son los alumnos que, por lo general, se sitúan al final de la clase y quizás molestan un poco más que sus compañeros, al ser menos aplicados. Todos hemos tenido compañeros que podemos considerar como "los del fondo", normalmente realizando alguna que otra gamberrada o interrumpiendo la clase. Seguro que recuerdas a tu profesor diciendo "los del fondo, no hagan tanto ruido" o "los del fondo, dejen de hacer el payaso".

Pero... ¿y si estas expresiones del maestro con los del fondo fuesen un poco más literales? Literales o exageradas, ya que la moda consiste en unir una imagen un tanto extraña o graciosa a estas expresiones. De tal forma que si el maestro les dice a los del fondo "no hagáis el payaso en clase por favor", estos en realidad son el payaso Pennywise de la película IT. Si el profesor dice "chicos no se puede comer en clase", los del fondo en realidad están haciendo el mayor churrasco que te imaginas.

Profesor: no hagáis el payaso en clase por favor.



Los del fondo: pic.twitter.com/fcqn1Oh7yl — Abri ? (@abriparadise) September 16, 2019

Hemos querido recopilar algunos de estos chistes que, sin duda, nos sacarán la sonrisa en pocos segundos. Y es que todos recordamos las situaciones en clase con los del fondo, así que estos memes nos mandarán de vuelta a la secundaria.

profesora: chicos no se puede comer en clase



los del fondo: pic.twitter.com/0BLTi20tgn — Saulo (@saufalcon) September 10, 2019

Profesor: no pinteis las mesas



Los del fondo: pic.twitter.com/bXTXYn3o7Y — gamero (@gamerocarlo1) September 17, 2019

- El profesor: Dejen de hacer ruiditos con los bolígrafos!

- Los del fondo: pic.twitter.com/Ea9RMyVd4t — erauncrass (@erauncrass) September 16, 2019

Profe: chicos no tiren aviones por favor. Los del fondo: pic.twitter.com/bHDH4yLxoX — Genux???? (@macuaguiar) September 16, 2019

La profesora: por favor dejen de tirar bolas de papel



los del fondo: pic.twitter.com/LUIO5msvlR — Rafwik (@rafwiko) September 11, 2019

los bolis de los del fondo: pic.twitter.com/sZBRvs9qRo — ???????????? ???????????????????? (@DonPxblo) September 16, 2019