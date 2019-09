No son borrascas: este radar meteorológico capta un animal ¡desde el espacio!

Los radares meteorológicos normalmente muestran una evolución predictiva del clima, la evolución de borrascas y anticiclones, con el objetivo de hacer comprensible lo que va a suceder -o ya ha sucedido-. Sin embargo, este radar meteorológico que se ha hecho viral en las redes americanas no muestra ningún tipo de tormenta, sino que capta el avance de un animal concreto. Seguro que un animal que nadie se espera.

Virginia, Pensilvania, Indiana y Ohio han estado sufriendo últimamente una considerable plaga de insectos cuya evolución puede verse en este radar meteorológico. WSLS-TV informó que el radar registró unas manchas verdes que lejos de ser las primeras lluvias del otoño, en realidad eran enjambres de libélulas. Sí, enjambres de una especie que suele migra hacia el sur de Estados Unidos cuando llega el otoño.

While we are not biological experts, we have determined (through input from our followers) that it's most likely dragonflies mixed with other insects/birds! https://t.co/5MeJXj37zq