La arriesgada grabación bajo el agua de la serpiente más grande del mundo

Bartolomeo Bove y Juca Ygarape son dos aficionados a la grabación

Se encontraron cara a cara con una impresionante anaconda de 7 metros

La anaconda se mostró en todo momento relajada y pacífica

Cabeza de una anaconda. Imagen: Pixabay

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y no, no se trata de un nuevo tráiler para la próxima película de acción y terror con descomunales animales en pantalla. Dos aficionados a la observación de la vida subacuática no esperaban encontrarse ni en el mejor de sus descensos con una invitado de semejante tamaño.

Bartolomeo Bove y Juca Ygarape son dos aficionados a la grabación de la vida submarina como cualquier otra persona. Equipados con su lancha y equipo de turno, pusieron dirección al río Formoso, ubicado más exactamente en Mato Grosso do Sul (Brasil). Una vez en el lugar comenzaron la aventura y con ello un encuentro que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y foros de todo el mundo.

Youtube Video

Bartolomeo y Juca se encontraron cara a cara con una impresionante anaconda de hasta 7 metros de longitud. Un auténtico monstruo de las profundidades que, para más señas, consiguieron grabar en vídeo. Las imágenes y que fueron difundidas al canal de YouTube Newsflare, han superado los dos millones y medio de visitas. En ellas podemos ver a los dos submarinistas acompañando a la anaconda durante un breve viaje.

No todos estarían dispuestos a seguir los pasos de una anaconda, catalogada por no pocos precisamente como uno de los animales más peligrosos debido a su fuerza, que sumado al tamaño, podría haber puesto en peligro la vida de ambos submarinistas. No obstante, el propio Bartolomeo explicaba para el canal que la anaconda se mostró en todo momento relajada y pacífica, acercándose en varios momentos con bastante curiosidad.