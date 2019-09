Manchado de Jabugo, café de civeta... Estos son los delicatessen más caros que puedes comprar

Peculiaridades exquisiteces que todavía pueden ofrecerte algunos países

Un café de civeta puede costar hasta 45 euros por taza

El queso de alce llega a costar 900 euros por kg

Granos de café. Imagen: Pixabay

Si pensabas que tus vacaciones en Roma te habían dejado probablemente el mejor y más caro café que te habías tomado hasta la fecha, espera a ver alguna de las peculiaridades que todavía pueden ofrecerte algunos países. No hablamos precisamente de exquisiteces al alcance de la mayoría, sino más bien todo lo contrario.

Esta vez no vamos a hablar de las ciudades más caras en las que disfrutar de un buen plato de comida, pero casi. Alrededor del mundo existen auténticos manjares que no todos estarían dispuestos a permitirse. Hacemos mención a delicatessen cuyos precios suman varios ceros. Así que ya sabes, si tienes un buen puñado de miles de euros que no sepas cómo gastar y quieres presumir de ser uno de esos privilegiados que han degustado platos dignos de reyes, aquí te van algunas ideas.

Café de civeta (45 euros por taza)

El café de civeta suena cuanto menos llamativo, pocas veces o ninguna escuchado por la mayoría. Cuando además comprobamos el precio por taza, es imposible no pensar cuáles serán sus ingredientes. Nada más y nada menos que granos de café a partir de excrementos de los gatos de civeta. Sí, has leído bien.

Queso de alce (900 euros por kg)

Algo mucho más agradable es el queso de alce, eso sí, su precio lo convierte en un auténtico manjar de los dioses. Dado que la leche está extraída directamente de los alces y sólo hay tres ordeñadores repartidos a lo largo de todo el mundo, no es extraño que hablemos de uno de los platos más caros del mundo.

Ultra Premier HotDog (2.000 euros)

Generalmente los perritos calientes o comúnmente denominados hotdog se han definido como parte de la comida basura. Una salchicha introducida en un bollo de pan y adornada con un poco de queso y salsa. Sencillo, ¿verdad? Pero la Ultra Premier HotDog es diferente. Una comida cuyo precio asciende a los 2.000 euros y está formada por pan de oro, caviar, trufas o wagyu.

Manchado de Jabugo (3.500 euros)

Si el jamón ya puede ser de por sí un auténtico manjar, espera a comprobar el auténtico Etiqueta Negra. Con un proceso de curado de hasta 36 meses, este jamón ostenta nada más y nada menos que un Récord Guinness como el más caro del mundo.

Té Da Hong Pao (24.000 euros por 20 gramos)

El té lo podemos encontrarlo en una gran cantidad de supermercados y sitios especializados. Eso sí, creernos que el té Da Hong Pao pocas veces lo verás en tu vida, al menos el valorado en 24.000 euros. Si bien las regulaciones gubernamentales han impedido que se extraigan hojas de los árboles madre para fabricar el té, quienes aseguran que todavía puede ser encontrándose en algunos lugares de China.

Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani (54.000 euros)

Nos encontramos ante el que posiblemente sea el objeto que más discrepancias vaya a crear de todo el artículo. ¿Una botella de agua cuyo valor supera los 50.000 euros? Gran parte de su precio viene en relación a su envase, nada más y nada menos que 24 quilates. Los que la han probado dicen de ella que se trata del agua más hidratante del mundo. Como ya estaréis imaginando, no han sido pocos los que han criticado este tipo de bebidas, más especialmente cuando casi un millón de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el mal estado del agua.