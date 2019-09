Área 51: así fue el fracasado asalto

2 millones de personas se apuntaron al Asalto del Área 51

Pocos cientos de personas se dieron cita en el lugar

Prácticamente nadie intentó cruzar la alambrada de seguridad

Señal del Área 51. Imagen: iStock

Iba a ser uno de los eventos que más personas había congregado por medio de las redes sociales: 2 millones de aficionados ufólogos en busca de los hombrecillos verdes de otros planetas u otras dimensiones, que el gobierno americano escondía en la famosísima Área 51 en pleno desierto. Con tal cantidad de personas apuntadas por medio de las redes sociales, las autoridades se mostraban preocupadas y los informativos no dudaron en visitar el lugar del asalto. ¡La verdad está ahí fuera!

Y ahí fuera se quedó... Aunque la convocatoria en redes sociales "Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us" comenzó como un juego, de hecho el autor animaba a correr como Naruto para esquivar las balas de los militares, el número de apuntados provocó preocupación en las fuerzas armadas americanas. Con sólo un 10% de los apuntados intentando entrar en el Área 51 sería un peligro de seguridad muy gordo, incluso con sólo el 1%, lo que significaba 20.000 personas corriendo como Naruto hacia la base.

Incluso un polémico tweet del ejército americano llegó a amenazar a quienes pudieran poner un pie cerca de la base y dentro de la zona restringida:

In case anyone wanted to see the tweet in question pic.twitter.com/nGGd8qXD2C — fightthepower (@heathencandor) September 21, 2019

Pero lo cierto es que apenas unos pocos cientos de personas se dieron cita en la zona cercana al Área 51, frente a su entrada principal, en torno a las 3:00 horas. Muchos de ellos venían disfrazados con trajes de aliens o sombreros de papel de aluminio en sus cabezas, al más puro estilo Señales de M. Night Shyamalan. Y es que de película fue el asalto, pero de película de comedia.

El sheriff del condado de Lincoln apenas tuvo trabajo durante la jornada; los visitantes se comportaron de forma lúdica, no intentaron sobrepasar la verja y simplemente fue una quedada divertida. Eso sí, no se saldó la jornada sin detenciones. Las fuerzas de seguridad detuvieron a una mujer por intentar colarse por debajo de la alambrada, otros tres hombres fueron detenidos por invadir terrenos privados y un quinto por orinar cerca de la entrada del Área 51.

En los 90s juraban que los Millenials serían la generación del cambio.



El cambio:#Area51storm #Area51 pic.twitter.com/GenrcU1tuC — J. Armijos (@JulioArmijos) September 21, 2019

Parece que nadie quiso arriesgarse a enfrentarse a las fuerzas militares que custodian la base aérea, reconocida por Estados Unidos desde 2013, quienes advirtieron que defenderían el Área 51 con munición letal si era necesario.