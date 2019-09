No son de fantasía: puedes visitar estos lugares clásicos de Disney en la vida real

Las películas y largometrajes de Disney a menudo nos llevan a conocer una gran cantidad de mundos de fantasía que son sólo posibles en nuestros sueños e imaginación. Un reino debajo del mar, un castillo en donde se esconde una gran bestia, las casas de las brujas... Sin embargo, muchos de estos lugares están basados en otros reales y, en muchos casos, podemos visitar gran cantidad de lugares de clásicos Disney repartidos por todo el mundo.

Por ejemplo, uno de los casos es el clásico La bella y la Bestia, cuya historia comienza con un paseo de Belle por un hermoso y pintoresco pueblo. Este colorido paisaje está inspirado en las casas de madera de Riquewihr, un pueblo de origen medieval de Francia.

La película de Disney y Pixar quizás sea una de las menos comentadas de la conocida factoría de animación 3D, pero lo cierto es que sus bellos paisajes están basados en la Escocia más natural. El castillo en donde vive Mérida es en realidad el Castillo de Eilean Donan, una fortaleza situada a un lado del lago Duich, al noroeste de Escocia.

En un momento de la película la joven Ariel consigue salir del agua y comenzar una vida en tierra firme; lo hace en un castillo, en donde se enamora del Príncipe Eric. En realidad este colorido castillo es real, se llama Chateau De Chillon, y se encuentra a orillas del lago Lemán en Suiza. Es una importante atracción turística en la zona.

Remember that time I went to Chateau de Chillon so many years ago and just now realized today that this is the inspiration for Prince Eric's Castle from The Little Mermaid? ???????????#DisneyFanFail pic.twitter.com/HNfzPucrv5