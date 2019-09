¿Nombres reales de Facebook para terminar los refranes españoles?

Tenemos cientos de refranes en España y sus comunidades

Una cuenta concluye los refranes usando perfiles de redes sociales

Dibuja una sonrisa en tu cara mientras aprendes refranes

La lengua española es realmente rica y en nuestra cultura hemos creado un montón de frases hechas a modo de refranes de origen y uso popular, cuya intención normalmente es didáctica, moral o filosófica. Son cientos los refranes de nuestra sabiduría popular, sin embargo, quizás no todos ellos se conocen. La forma más divertida de conocer nuestros refranes es con un hilo de Twitter que pone un poco de humor al asunto.

No siempre es divertido aprender el refranero español, pero quizás nos guste más conocerlos usando los perfiles de usuarios reales en redes sociales para completar las frases, tal y como lo hace la cuenta de Twitter @jamsito. Este usuario empieza un refrán español con la frase que todos conocemos y la termina de la forma más inesperada, con el nombre de un perfil de Twitter real.

"A todo cerdo le llega... Susan Martin", "No hay más ciego que el que no... Kiara Behr" o "Donde manda patrón no manda... Marín Ero". Todas estas formas poco ortodoxas de concluir los refranes son en realidad usuarios reales de redes sociales que sirven para terminar las frases y, al mismo tiempo, dibujarnos unas sonrisas en la cara. Os hemos recopilado algunos de los mejores ejemplos:

A todo cerdo le llega pic.twitter.com/tLQExpqD55 — J A M S ???? (@jamsito) September 11, 2019

Afortunado en el juego, desafortunado pic.twitter.com/PudEmXYXd0 — J A M S ???? (@jamsito) September 12, 2019