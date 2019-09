¿Por qué los bebés no producen lágrimas al llorar?

Al igual que el llanto, las glándulas ecrinas tampoco están formadas

Al cabo de los meses, los conductos lagrimales se humedecen con normalidad

Imagen: iStock

Desde tener que cambiar los pañales varias veces al día, pasando por tratar de calmarlos en numerosas ocasiones cuando lloran. Cuidar de un bebé es una tarea delicada y si alguna vez has tenido la oportunidad de llevarla a cabo, ¿te has fijado en que son capaces de 'llorar sin llorar'?

Con el fin de aliviar el estrés o protegernos contra el daño, nuestros ojos son capaces de segregar lágrimas, ya sea cuando estamos tristes, felices o cualquier otro tipo de emoción de carácter fuerte. Caso muy diferente es de los bebés, y no hablamos directamente de que no sean capaces de sentir, en absoluto, sino de un aspecto que todavía no está del todo formado.

Nos referimos a los conductos lagrimales. Si bien podrás apreciar en el llanto de un bebé como sus ojos se humedecen, éstos no llegarán a producir lágrimas. Entonces, ¿cuándo comienza el ojo humano a producir lágrimas de manera constante durante un llanto? Entre tres y cuatro semanas es el tiempo que lleva a un bebé desde su nacimiento el convertir al llanto en parte de su día a día. No obstante, no es hasta un par de meses después, tal vez algo más en ciertos casos, cuando podemos ver las primeras lágrimas.

Una situación muy similar a la de las lágrimas es la relacionada con el sudor. La frente es la única parte del cuerpo realmente funcional para las glándulas ecrinas en los bebés, hasta unos meses después. Si tuviéramos que elegir una zona realmente funcional desde el primer día en el que nace nuestro pequeño en comparación a funciones como caminar, hablar, digerir alimentos, llorar o sudar, esa serían las cuerdas vocales.