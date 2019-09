La razón oculta por la que las cerdas de tu cepillo de dientes son de varios colores

El tamaño recomendado de pasta de dientes es similar al de un guisante

Los colores en las cebras de los cepillos varían en su disposición

Imagen: iStock

A la hora de renovar el cepillo de dientes seguramente hayas reparado en el tipo de dureza que quieres, pero ¿has hecho también lo propio con los colores? No nos referimos precisamente al mango, sino a las cerdas que componen el propio cepillo. Pero lo que nunca habrías imaginado es que esta zona de color está directamente ligada con la forma en la que debes poner la pasta de dientes.

La zona de color en las cerdas del cepillo de dientes cubre una zona en concreto. Algunas lo hacen en la parte superior, otras en la central. Apróximadamente estas cerdas de colores componen un tercio del cepillo. Si bien los anuncios de televisión e incluso desde pequeños nuestros padres nos han enseñado es a rellenar dicha zona con la pasta de dientes, lo cierto es que estamos completamente equivocados.

Esta zona de color en la cerdas del cepillo indica la cantidad de pasta de dientes que debes poner. Dicho de otro modo, debes aplicar la pasta de dientes precisamente sobre las cerdas coloreadas y no sobre todo el cepillo. No han sido pocos los fabricantes que siempre han recalcado que la importancia de un buen cepillado no reside en la cantidad de pasta de dientes, sino en la efectividad a la hora de realizar los movimientos, pasar por las zonas y el tiempo de uso.

Un ejemplo que bien podríamos aplicar a la limpieza del hogar. Ya sea a la hora de quitar el polvo o incluso el desengrasante cuando vamos a fregar. Más vale una cantidad ínfima y ajustada, pero realizar un trabajo sobresaliente ya sea con los muebles o platos. Con la pasta de dientes y los cepillos ocurre exactamente igual. Además y dicho sea de paso, también nos ahorraremos algo de dinero, que no está mal, ¿verdad?