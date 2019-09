Estas imágenes de 1851 muestran toda la vida que acoge una simple gota de agua

Agnes Catlow fue un científico del siglo XIX y cuyo libro puede consultarse gratis

Las ilustraciones demuestran el gran universo que puede albergar una simple gota

Imagen: iStock

Ajenas al ajetreo del día a día, las gotas de agua también son capaces de albergar todo tipo ecosistemas en su interior. Las vemos cada día, ya sea en casa o fuera de ella, pero nunca habrás recabado como hasta hoy en lo que sería capaz de dar cobijo una simple gota de agua. Un trabajo que además ha sido representado con maestría.

Zacharias Janssen fue el artífice del microscopio allá por el siglo XVI. Hablamos de uno de los inventos que ha revolucionado por completo la medicina, entre otros campos. Con el paso de los siglos estos instrumentos fueron ganando en complejidad, creciendo a su vez en posibilidades de cara a los científicos y médicos que querían explorar universos con un tamaño ínfimo.

Uno de ellos fue Agnes Catlow, un científico británico del siglo XIX y cuyo libro 'Drops of Water: Their Marvellous and Beautiful Inhabitants Displayed by the Microscope' muestra como nunca antes lo que es capaz de albergar una simple gota de agua. Un viaje único y que no todos conocen, pero que además queda ilustrado de forma casi hipnótica dejando constancia de que hasta la más mínima forma de vida es capaz de contener todo un mundo en su interior.