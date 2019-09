La actriz de Batwoman publica en su Instagram el vídeo de su operación para no quedarse paralítica

No perdió su sentido del humor, haciendo muestra de él en todo momento

La actriz y también modelo corrió el riesgo de perder la movilidad

Ruby Rose es una de las caras más conocidas del mundo de la televisión. La hemos visto en los últimos años interpretar a una de las villanas de John Wick, pero también enfundarse el traje de Batwoman. La también DJ, presentadora y modelo ha sufrido una aparatosa lesión durante la grabación de la serie de DC Comics que casi la deja paralítica.

Cuando se trata de grabar una película o serie de acción no todos los actores están dispuestos a depender de su doble para realizar algunas escenas. Esto conlleva que, en ciertos casos, el actor o actriz corra riesgos. Ruby Rose ya puede decir oficialmente que ha sufrido las consecuencias de un accidente que pudo acabar en tragedia durante el rodaje de la serie Batwoman.

'Había herniado dos discos haciendo acrobacias y estaban a punto de cortar mi médula espinal', explicaba la actriz en su cuenta personal en Instagram. 'Para todos aquellos que me estáis preguntando por mi nueva cicatriz en el cuello con forma de dispensador de caramelos PEZ, hace un par de meses me comunicaron que necesitaba cirugía de urgencia o corría el riesgo de perder la movilidad', añadía.

Lejos de quedarse en un emotivo texto en el que Rose daba las gracias a las cirujanos, la modelo quiso acompañar a sus palabras con un impactante vídeo en el que puede verse el proceso de la operación desde su entrada en el quirófano. Ruby no perdió ni un ápice el humor que la caracteriza, añadiendo también 'a todos los que me preguntáis que por qué he dejado que me grabaran, ¿no habéis visto el capítulo de Anatomía de Grey en el que una toalla se queda dentro del paciente? Quería saber qué ocurría'.