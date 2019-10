Hay una razón por la que nunca verás pintados los bordes de los motores de un avión

Pintar estas zonas supondría un riesgo para el motor del avión

Los aviones atraviesan zonas muy frías que podrían formar hielo en alas y motores

Imagen: iStock

Los aviones son uno de esos medios de transporte que nos fascinan desde pequeños y aún ya crecidos nos siguen pareciendo increíbles. El sólo hecho de pensar cómo algo tan pesado y con centenares de pasajeros en su interior es capaz de cruzar todo un océano nos invita a pensar en lo compleja que debe ser su ingeniería. No obstante, hay pequeños detalles de los aviones que muchos han pasado por alto, o al menos, te has fijado pero no entendido hasta hoy.

Hablamos de los motores. Esas grandes turbinas situadas bajo las alas de los aviones y que generalmente verás pintadas a excepción de una zona: el borde que las rodea. Aunque pueda parecer una razón puramente estética en base a la aerolínea en cuestión, existe un motivo de seguridad por el cual sólo verás dichas zonas pintadas en plateado.

Youtube Video

Así lo ha explicado el YouTuber Metour Pilot en un completo vídeo y en el que nos narra con todo lujo de detalles porque las zonas frontales de las alas y los motores nunca se pintan. Debido a las nubes frías que deben atravesar los aviones en ciertas circunstancias, existe un riesgo muy alto de que se forme hielo en las secciones delanteras de los motores y las alas.

Gracias a la construcción de los motores, éstos liberan aire caliente que se filtra por unos pequeños agujeros. Dichos orificios están situados precisamente en las áreas plateadas de alas y motores. De esta manera se evita que se forme el hielo al atravesar las zonas más frías durante los vuelos. Por otra parte, y como también explica Meteour, si ambas zonas estuvieran pintadas en cualquier otro color habría un riesgo de que la pintura se desprendiera, yendo a parar al interior de los motores.