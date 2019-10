No todo es lo que parece: la casera de esta influencer desvela su verdadero estilo de vida

La joven vivía entre basura, excrementos de perro y restos de comida

La casera de la influencer decidió llamar a la policía y un medio de TV

Imagen: Lisa Li

Entre las redes sociales y plataformas de vídeo como YouTube es cada vez más común encontrar influencers. Desde niños, pasando por adultos que ostentan millones de seguidores en todo el mundo gracias a su contenido. Mientras que los videojuegos y la moda siguen siendo los temas predominantes, hay ciertos secretos oscuros que a ojos de muchos seguidores permanecían ocultos.

Y es que cuando vemos un vídeo cualquiera de un influencer es imposible no quedar sorprendido por el estilo de vida que puede llevar. Una casa de lujo, ropa cara o productos que no están al alcance de todos. Como suele decir el refrán, 'no es oro todo lo que reluce'. Y sino que se lo digan a la influencer china Lisa Li. Sus más de un millón de seguidores en la red social Sina Weibo han quedado estupefactos ante el descubrimiento que, precisamente, ha realizado la casera de Lisa.

Lujo y riqueza eran dos palabras que parecían ir muy ligadas a Li, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como desveló Chen - casera de la influencer - la vida de ésta era muy distinta. Con decenas de facturas por pagar, Chen decidió llamar a la policía y de paso hacer lo propio con el medio chino Pear Video, dando a conocer la verdadera imagen de Li.

Dicho y hecho. Cuando la prensa se personó en el edificio desveló la auténtica realidad que se esconde detrás de los vídeos de la influencer. Excrementos de perro por cada rincón de la casa, basura acumulada en las habitaciones, suciedad y un largo etcétera que hacían inhabitable la casa. Ante el golpe de realidad que ha sufrido Lisa, ésta ha decidido eliminar todo tipo de fotos e incluso cambiar de nombre en las redes sociales.