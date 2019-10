La fotografía de un leopardo escondido vuelve a desatar la locura en Twitter

Un leopardo ha vuelto a convertirse en protagonista de las redes sociales. No nos referimos a una broma con este espectacular animal o el descubrimiento de una especie con curiosas características. Una fotografía de un leopardo completamente camuflado entre la maleza ha desatado la locura en Twitter.

Es más, puede que en todo el tiempo que hayas pasado leyendo la cabecera de la noticia, el imponente animal ya se hubiera echado encima tuyo. Como dice el refrán, 'si fuera perro, ya me habría mordido'. Publicada por la usuaria Bella Lack en su cuenta personal de la red social, la captura no ha tardado en hacerse viral, y no es para menos.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo