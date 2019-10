Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales

Comprobar quién te ha bloqueado en según qué red social es fácil de identificar

Si te han bloqueado, en la mayoría de los casos, no podrás acceder a sus fotos

Dada la presencia de las redes sociales en nuestro día a día, no es difícil que ya sea a través de Facebook, Instagram o Twitter nos hayamos calentado en alguna ocasión y discutido de una forma desagradable con otro usuario. ¿Quieres saber si definitivamente no quiere saber nada de ti y te ha bloqueado para siempre? Te contamos cómo hacerlo.

Puede que en alguna ocasión te veas en la necesidad de bloquear a una persona ya sea por su tipo de contenido, hacer constantes hacia ti en redes sociales o cualquier otro motivo. Pero, ¿qué ocurre cuando eres tu el bloqueado? Existen sencillos trucos para salir de dudas y responder a la pregunta según el tipo de red social.

Facebook. Para saber si te han bloqueado en Facebook bastará con saber que no puedes etiquetar a esa persona en una foto. Por otra parte, no tendrás permitido el acceso a sus publicaciones del muro, invitaciones a eventos o grupos, además de la ya clásica invitación a amigo.

Instagram. La que posiblemente sea la red social más famosa de fotos en internet, cuenta con una forma similar a la Facebook en lo que a bloqueos de usuarios se refiere. Si alguien te ha bloqueado en Instagram lo sabrás al instante tras no poder encontrar su perfil en el buscador. Y no sólo eso, sino que además las publicaciones e historias estarán completamente vetadas.

Twitter. Sin lugar a dudas la red social del pajarito es la que más usuarios bloqueados deja día tras día, tal vez debido a la facilidad para hacerlo. Un proceso tan fácil y con el que no nos llevará mucho tiempo dar con la clave para saber que también nosotros hemos sido 'afectados'. Además de la frase indicando que no podemos ver sus tweets debido a que hemos sido bloqueados, no tendremos acceso a 'Seguir' a ese usuario.

WhatsApp: En el caso del chat más famoso para dispositivos móviles, una vez te han bloqueado no podrás ver la imagen del contacto, los mensajes enviados sólo se quedarán con un tick y no podrás realizar una llamada a esa persona.