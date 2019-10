Reglas de escritura que deberías seguir en redes sociales para ganar seguidores

De cara a las redes sociales debes evitar escribir como si de un SMS se tratara

No caer en discusiones es otro de los puntos clave para tener un perfil sano

Imagen: iStock

No todo son vídeos virales en las redes sociales. Publicar cualquiera de estos contenidos en nuestro perfil de Twitter o Facebook y que consiga viralidad nos ayudará a ganar un buen puñado de seguidores. Lo cierto es que este es el camino fácil. Lo complicado reside en cuidar tu red social con buenos mensajes, pero sobretodo que estén cuidados.

Hay ciertos trucos que desde luego pueden ayudar a conseguir seguidores en plataformas como Twitter o Instagram. Algunos de ellos van desde el followback, pedir RT por una buena causa o como mencionábamos anteriormente publicar ese vídeo viral en el momento adecuado. Lejos de estas opciones, lo mejor para tener un buen perfil en redes sociales consiste en que los seguidores lleguen de forma natural. Nuestros textos en Facebook o Twitter deben de estar cuidados y con ello nos referimos a ciertas reglas ortográficas.

Evita el spam de mensajes: Twitter, por ejemplo, cuenta con una función con la que podemos crear un hilo de mensajes que aparecerán en forma de desplegable. Así evitaremos el continuo spam de tweets. En caso de Facebook o Instagram, con los posts, dosifícalos al cabo del día.

Las broncas no te benefician. Instagram y Twitter son las redes sociales por excelencia en las que acabar enzarzado en una discusión, aspecto que no te beneficia para nada. Como se suele decir, la educación lo es todo y si la conversación se encarrila de malas maneras lo mejor es no continuar. En caso de que esa persona insista en lanzarte todo tipo de darnos opta por la opción sencilla: bloqueo.

Olvídate de acortar palabras: A la hora de redactar en cualquier red social es importante que te metas en la cabeza que no hablamos de la época de los Nokia3310 y los SMS. Es por ello muy importante que redactes todas las palabras al completo.

Piensa tu mensaje: No vamos a entrar en aquellas personas que cuentan toda su vida por Twitter, hasta cuando van al baño, pero si quieres llegar a más usuarios dedica unos segundos a pensar bien tu mensaje. ¿Cómo podría gustar a más usuarios? ¿Me llamaría a mi también la atención?

Llama la atención, pero sin abusar. Estamos en contra del uso continuado de las mayúsculas ya que, de cara al lector, parece que estés gritándole. En ese caso hay un método ideal para emplearlas: crear urgencia o atención. Un 'CUIDADO' o 'NOTICIÓN' son más que decentes y pueden llamar la atención de los seguidores.

Usa iconos, pero con moderación. Los iconos son una de esas funciones que más empleamos en aplicaciones como WhatsApp. En Twitter o Instagram también están presentes y pueden ser de gran utilidad para construir un buen mensaje. Eso sí, no abuses de ellos en tu texto.

No tengas miedo a seguir a otros usuarios. No dudes ni un momento en seguir a usuarios que puedan tener cosas en común contigo. Con ello no sólo crearás, con el paso del tiempo, una amistad sino que te ayudarán a crecer.