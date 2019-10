Disfraces de Halloween (I): el ganchillo, un aliado muy resultón para los más manitas.

Los disfraces cuentan con todo tipo de detalles, hasta se iluminan en la oscuridad

Debido a su originalidad y acabado, los disfraces se han hecho virales en RRSS

Imagen: iStock

El Premio a la Madre del Año ya tiene ganadora. Stephanie Pokorny se ha ganado la simpatía de las redes sociales al crear todo tipo de disfraces a mano mediante ganchillo. Pensados para sus hijos en épocas como Halloween, las elaboraciones de Stephanie no han pasado por alto para muchas de las empresas y celebrities en internet.

Y es el que el trabajo de esta madre es cuando menos encomiable. Hablamos de auténticas piezas de arte. Algunas de ellas se han viralizado, como la referente al xenomorpho de Alien y que incluso la cuenta oficial de la franquicia en Twitter no ha dudado en realizar un comentario, acompañado del consiguiente RT.

Action! Crochet Predator comes to life courtesy of one super scary 6 year old! (He pulled the hood down "extra to be super scary", end quote.) pic.twitter.com/42MPQuiWAH — Crochetverse (@crochetverse) 30 de septiembre de 2018

Pero no ha sido el único. Desde Moquete de los Cazafantasmas que inclusive brilla en la oscuridad, pasando por el imponente Predator o el adorable E.T. Todos y cada uno de los trajes de Stephanie, además de estar elaborados a mano, cuentan con un ingente nivel de detalle.