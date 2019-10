Hay algo que contamina más el océano, y no es el plástico

Efectivamente, las colillas contaminan más que el plástico.



En los océanos hay plásticos y colillas flotando porque el 99,99 % de la población mundial es muy gua.rra. Por eso pasan estas cosas.



¿Quiénes son los gua.rros? ¡Pues, evidentemente, los pu.tos fumadores!



Yo no fumo. Además, en los supermercados, ya no compro bolsas de plástico. Reutilizo las bolsas antiguas que tengo por casa. Es más: tampoco compro bolsas de basura. Reutilizo cualquier bolsa de plástico para depositar basura. Además, reciclo. Deposito cada cosa en su contenedor correspondiente.



Incluso, para ir al supermercado, voy con esas bolsas de cartón, bien elegantes, de cualquier tienda de ropa y calzado. También voy con un carro de la compra.



En resumen, que es innecesario comprar bolsas de plástico en un supermercado. Además, en el Mercadona se han vuelto completamente locos. Te cobran 0,10 euros por una bolsa de plástico. Eso sí: bastante grande y muy resistente. Aunque, para mí, dichas bolsas no valen nada. Apestan a petróleo. Plástico reciclado, pero con olor a petróleo. Para guardar alimentos, como que no.



En cambio, Lidl ofrece bolsas de papel. Eso sí, exageradamente resistentes. Mucho mejor lo que ofrece Lidl.



Volviendo al tema de las colillas, el problema es que se permite fumar en las playas. Lo que habría que hacer es prohibir el tabaco en todo el planeta Tierra. Y quien se niegue a dejar a fumar, habría que fusilarlo. Así de claro.



Quienes no fumamos no vamos ensuciando lo que nos rodea. Además, los no fumadores somos los únicos que respetamos el medio ambiente.



Conclusión: el 99,99 % de la población mundial fuma tabaco y porros. Es decir, el 99,99 % de la población mundial no respeta el medio ambiente. Por eso, nuestros ríos, lagos, mares y océanos están tan sucios.