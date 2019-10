El particular método de Bill Gates con libros para no olvidar nada de lo que lee

Bill Gates recomienda utilizar estos trucos en los libros de no ficción

El cofundador de Microsoft realiza anotaciones en los márgenes de los libros

Una de las personas más importantes del siglo XX se confiesa todo un lector. Con decenas de libros leídos año tras año, el cofundador de Microsoft ha desvelado el secreto para poder recordar la mayor cantidad de información posible cuando nos enfrentamos a un nuevo libro.

Tal y como destacó el magnate para la revista Quartz, existe un consejo y que al menos a él le es de gran utilidad cuando se trata de leer libros de no ficción. Consiste en anotar en los márgenes cualquier dato relevante. Un truco que no gustará a todos aquellos que quieran conservar sus libros en perfecto estado, pero que también podemos emplear mediante posits.

No es el único consejo que da Bill Gates para recordar el mayor número de información sobre un tema en concreto. Recordemos que el cofundador de Microsoft y responsable de Windows hace mención a aquellos libros de no ficción. Pongamos por ejemplo un libro referente a ciencia o medicina.

Para almacenar esos datos en nuestra memoria no comenzaremos a leer un libro actual sobre la ciencia y sus investigaciones. En su lugar deberíamos de comenzar por los primeros pasos que se dieron en la ciencia, aquellos investigadores pioneros en su campo o las personas que descubrieron importantes avances. Esto cimentará la información que leamos a posteriori y más actual, entiendo así la cronología completa y referente al tema.

Un último dato que también desvela Bill Gates en su entrevista es la de dedicar al menos una hora, como mínimo, a la lectura. El informático asegura que la lectura no debe entenderse como una actividad a la que se pueda dedicar 10 minutos como si de un vídeo de YouTube o un artículo de una revista se tratara. Por si te lo estás preguntando, no eres el único que no puedes terminar un libro. Bill confirmó que no continúa leyendo cualquier libro que sabe de antemano que no terminará.