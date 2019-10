Guía para saber todo lo que puedes calentar en el microondas (y lo que no)

La web recopila todo tipo de productos para introducir en el microondas

No sólo son platos con borde metálico los únicos que no puedes introducir

Imagen: iStock

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más usados del día a día. Un fiel compañero en esas noches en la que no te apetece cocinar nada y optas por calentar algo rápido. Tendemos a conocer todos aquellos alimentos que no se deberían de meter, también algunos utensilios, pero ¿de verdad los conoces absolutamente todos?

En EcoDiario os hablamos hace un tiempo de los tipos de alimentos que nunca deberían de introducirse en el microondas. En lo que a utensilios se refiere, tendemos a pensar que los platos o vasos con bordes metálicos son los únicos que también entran en esta familia. Lo cierto es que hay muchos más y que sin darte cuenta introduces todos los días en tu electrodoméstico.

Dado que hacer una lista sobre todo aquello que se puede, o no, meter en el microondas haría el artículo demasiado extenso, hay quienes han pensado una solución la mar de práctica. Se trata de la web 'Can You Microwave?'. En esta página podrás utilizar el buscador para conocer si realmente puedes utilizar ese alimento o utensilio en el microondas.

Si decides explorar la web a fondo, te darás cuenta que está estructurada de una manera muy sencilla. La secciones superiores se dividen en comidas como desayuno, almuerzo o cena. Además, también podrás encontrar categorías como todas aquellas carnes, verduras, pescados y por supuesto utensilios que debes, o no, meter en el microondas.