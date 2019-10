Con globos: el truco viral para que los niños aprendan a limpiarse después de ir al baño

Un vídeo de una guardería se vuelve viral en Twitter

La profesora enseña cómo limpiarse después de usar el baño

La curiosa técnica ha despertado la simpatía de los usuarios

Bebé en el orinal. Imagen: iStock

Quizás hace mucho tiempo que no lo hayan pensado, aunque si has tenido hijos seguro que te has vuelto a encontrar con este problema al que no hacías frente desde que eras un bebé. Hablamos de esas acciones diarias del día a día que ahora, de adultos, consideramos ciertamente banales, pero que alguna vez alguien nos ha tenido que enseñar. Porque no nacemos con la capacidad de leer, de preparar un huevo frito, con la capacidad de hacer la cama... Con un buen maestro e interés todo se aprende, incluyendo las actividades personales.

Hablamos de limpiarnos en el baño después de hacer nuestras necesidades. Aunque te olvidaste, seguramente alguien te enseñó a limpiarte correctamente después de ir al baño, igual que te enseñaron a limpiarte las manos, cepillarse los dientes, etc. Normalmente es un familiar quien enseña a realizar estas actividades privadas, pero hay muchas personas a las que le cuesta enseñarlo. Por supuesto, en una guardería también se les puede enseñar a los peques, y este vídeo es una buena muestra de ello.

Los globos son la mejor ayuda

Ya que es inviable enseñar a los peques en el cuarto de baño, además de que muchos padres pueden verlo como una intromisión en la intimidad de los pequeños, en esta guardería china parecen haber encontrado la solución perfecta. Niños y niñas se sientan en sus pequeñas sillas que imitan el retrete -o una pequeño orinal- y la profesora hace lo mismo enfrente de la clase. Todas las sillas tienen atados dos globos en la parte posterior que sí, están imitando las nalgas.

Acto seguido la profesora explica la acción usando un papel y los globos, con los alumnos en la parte posterior atendiendo perfectamente a la explicación. El vídeo, que ya ha sido compartido casi 10.000 veces y tiene más de 35.000 me gusta, ha sido todo un éxito en redes sociales. En los comentarios muchos tutores indican la necesidad de que los padres también enseñen en casa a limpiarse y otras tareas de higiene personal.