En su propio funeral: gasta la última broma a sus familiares y el vídeo se vuelve viral

Una fallecimiento y entierro siempre es un momento triste y duro para las familias de la persona fallecida, especialmente para los parientes más cercanos. Si la persona es apreciada por quienes la rodean el fallecimiento es un episodio triste por el que se debe pasar, pero incluso puede ser aún más trágico si se trata de una persona joven, que muere antes de tiempo a causa de una enfermedad. Este es el caso de Shay Bradley, cuyo funeral se ha hecho viral.

Shay Bradley es un hombre irlandés cuyo funeral se celebró el pasado 8 de octubre, después de sucumbir a una larga enfermedad. A su funeral fueron gran cantidad de familiares y amigos, incluyendo su esposa y sus hijas. Una de ellas quiso compartir el vídeo del funeral de su padre en redes sociales, mostrando de esta manera cómo era su padre, un hombre divertido y gracioso incluso el día de su funeral.

Con la complicidad de los familiares más cercanos, un año antes de morir Bradley decidió grabar un vídeo que se escucharía en el momento de su entierro. Se trataba de su última broma en este mundo: el hombre gritaba frases como "¿Dónde demonios estoy? ¡Dejadme salir!" o "¿Estoy escuchando la voz de un cura?" desde el mismo ataúd. Sí, el hombre simulaba que seguía vivo dentro de su tumba.

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man.... To make us all laugh when we were incredibly sad..... He was some man for one man.... Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL