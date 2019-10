Si alguna vez pierdes la cartera, reza para que la encuentre este ejemplar ciudadano

Perder la cartera es una de las experiencias que nadie espera vivir. Si bien mucho del contenido referente a documentación o tarjetas de crédito lo 'recuperamos' mediante la consiguiente gestión de turno, otros elementos como el dinero en caso de llevarlo en efectivo es complicado. O al menos ese es el pensamiento inicial. Por supuesto, también suceden milagros en los que una persona se compromete a devolver la cartera tal y como la encontró. Pero, ¿es posible lograr la hazaña sin contar con la más mínima información?

El caso de Tim Cameron ha sorprendido a miles de personas en Twitter. Este usuario expuso a través de su cuenta en la red social la pérdida de la cartera. Pero lo que realmente ha conseguido viralizarse no ha sido su particular 'se busca', sino cómo la preciada cartera volvió a su dueño. 'Perdí la cartera en el camino de casa al trabajo. No tenía mucha información que me identificara, pero un buen samaritano se puso en contacto conmigo vía... mi cuenta bancaria'; escribía en su cuenta.

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account ????



4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ