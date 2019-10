You Look Like, la app de parecidos razonables que te convierte en famoso

Varios famosos se han sumado también a la propuesta de la app

La aplicación te indica, previo selfie, quien es tu parecido razonable

Imagen: iStock

La nueva aplicación viral para móviles no ha tardado en invadir las redes sociales. No han sido pocos los famosos que también han caído en su propuesta. Y es que, ¿quién puede resistirse a conocer el que es su parecido razonable en cuanto a artistas o actores?

En los últimos meses se han puesto de moda las aplicaciones basadas en el uso de la cámara de nuestro móvil. Desde conocer cuál será tu aspecto una vez hayas envejecido, pasando por otras que añaden infinidad de efectos para parecer un personaje de animación. De manos de Gradient llega You Look Like, una idea cuanto menos original y que te permite conocer a qué famoso te pareces.

El funcionamiento de You Look Like es bien sencillo. Al activar la cámara la aplicación reconoce nuestra cara. A partir de aquí y combinando las diferentes partes de la misma, comparará las facciones con las de otro famoso. Los resultados pueden ser cuanto menos curiosos.

Chris Pratt, actor al que vemos en películas como Guardianes de la Galaxia, ha realizado la prueba. El resultado para Pratt no ha sido otro que Sam Worthington, protagonista de Avatar. Poco a poco Twitter e Instagram van dejando todo ejemplos entre usuarios y famosos. ¿Te atreves a conocer tu también tu parecido razonable?