¿Cómo prevenir los resfriados de forma efectiva ahora que bajan las temperaturas?

Estamos en la época de los resfriados por el cambio de temperatura

Te damos algunos consejos para evitar caer enfermo

Evitar los cambios bruscos de temperatura es lo principal

Efectos de la gripe. Imagen: iStock

Estamos en otoño, poco a poco nos acercamos al invierno y, por supuesto, el cambio de temperatura estos días está siendo evidente. A muchas personas estos cambios de estaciones los cogen desprevenidos y, tarde o temprano, terminan por provocar un buen resfriado. Sí, estamos en época de pañuelos y moquillos en oficinas y escuelas, ataques de estornudos... Para evitar caer enfermos en esta época de entretiempo existen algunos trucos sencillos que podemos seguir, según los expertos.

Evita los cambios de temperatura bruscos

Por supuesto, lo principal es evitar los cambios bruscos de temperatura, tanto dentro como fuera de casa. No seas vago o vaga y saca del armario la ropa de invierno, al menos algunas prendas básicas como un buen jersey, ya que a la hora de salir a la calle las necesitarás. Tampoco pongas la calefacción de casa o del coche al máximo, ya que el contraste al salir a la calle puede ser muy perjudicial.

Ventila la casa

Si algún familiar está ya enfermo en tu casa o, aunque este no sea el caso, intenta ventilar las habitaciones siempre que puedas. Quizás durante la mañana si no hay nadie en casa o, al menos, cerrando las puertas para no bajar mucho la temperatura de la vivienda. Esto ayudará a purificar el aire de las habitaciones y a eliminar carga vírica.

Cambia las sábanas a menudo

Por la misma razón, debemos hacer cambios de sábanas más a menudo. Y es que al dormir expulsamos virus, por ejemplo tosiendo o estornudando, que se van acumulando en las sábanas. Si no las cambiamos a menudo, al final, terminamos por caer bajo los efectos de algún virus.

Lávate bien las manos

Nuestra manos son la parte del cuerpo más expuesta en estos periodos del año. Ponemos la mano delante al estornudar o al toser, cogemos cosas en el trabajo que también usan nuestros compañeros, las usamos para tocar el móvil o el teclado del ordenador, etc. Muchas de estas superficies están repletas de virus, especialmente en esta época, así que asegúrate de limpiar de forma constante las manos.

Sigue una buena alimentación

Por último, nuestro cuerpo evitará mejor los virus con una buena alimentación, variada y sana. Intenta comer todo tipo de alimentos, especialmente vegetales y legumbres. También alimentos ricos en vitamina C, como la fruta, especialmente frutas cítricas como la naranja o la mandarina.