Esta nueva capa de invisibilidad militar es increíble, ¿cuánto pagarías por hacerte con ella?

¿Alguna vez has soñado con desaparecer? ¿Poder colarse en cualquier sitio sin poder ser visto o vista? Hay muchas películas que tratan en tema de la invisibilidad, siendo probablemente la más conocida en los últimos años la licencia Harry Potter. En esta saga de películas de fantasía el joven mago recibe un regalo de sus padres, una capa de invisibilidad que le permite caminar por sitios prohibidos de su escuela sin ser visto por el resto de compañeros y profesores. La invisibilidad podría no ser cosa de fantasía o de la ciencia ficción.

Desde hace años hemos visto como científicos e ingenieros trabajan para hacer posible la invisibilidad. Hemos visto sistemas con espejos, materiales reflectantes y muchos otros trucos científicos que intenta imitar la famosa capa de invisibilidad. La empresa Hyperstealth Biotechnology Corp. ha mostrado recientemente su propuesta en este campo que, por supuesto, tiene gran cantidad de utilidades -especialmente en campos como el militar-. Hyperstealth Biotechnology ha presentado su patente de un material que es capaz de ocultar objetos.

Hyperstealth's patent pending Quantum Stealth (Invisibility Cloak) Version-2 Color Testing: Do some colors stand out or not work with your system? Are you just blending the background colors to the target colors to make it look better than it is? 2 minute video pic.twitter.com/8w2qKmwwMu