Ripsaw M5, así opera el primer robot tanque de la historia

El Ripsaw 45 M5 puede llevar varios drones y cuenta con varios tipos de cámara

Gracias a su motor diesel Duramax puede alcanzar hasta 100 km/h

El armamento y su tecnología avanzan a pasos agigantados. Si bien no son pocos los que piensan que dentro de unos años tendremos robots desplazados a zonas de conflicto, al más puro estilo Terminator, Estados Unidos podría tener una nueva baza: el Ripsaw 45. Su estilo es propio de la ciencia ficción, con retazos que recuerdan a series japonesas del estilo Ghost in the Shell o películas como Robocop.

El Ripsaw 45 es un impresionante robot tanque. Una mole metalizada que fue presentada de manera original en un programa de TV americano. Entre sus características, además de desplazarse por cualquier tipo de terreno, destaca la incorporación de un potente cañón automático, así como dos drones.

Su nombre oficial, Ripsaw 45 M5 Robotic Combat Vehicle, deja bien claro que estará centrado en realizar los trabajos más peligrosos. Desarrollado por Textron Systems, el M5 es capaz de llevar a cabo los encargos más arriesgados, según sus creadores, pero también portar multitud de armas y drones para facilitar el trabajo a las tropas.

¿Qué se esconde en el interior del Ripsaw? Estamos hablando del que sin duda es el tanque más veloz hasta la fecha, fruto por supuesto de su ligereza. Entre sus características técnicas destacan el motor diesel Duramax de hasta 600 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar la friolera de 100 km/h. Dicho lo cual nos encontramos con un vehículo destinado al combate, pero también a las misiones de reconocimiento. Además de drones y armamento pesado, el Ripsaw 45 M5 también incorpora a su inventario una torreta de vigilancia con cámaras electroópticas, cámaras infrarrojas de visión nocturna de 360 grados.

El Ripsaw 45 M5 es una evolución de uno de los tanques más emblemáticos del ejército americano. La empresa a cargo de dos hermanos, Howe & Howe Technologies, comenzó el proyecto del Ripsaw original como un pequeño proyecto familiar allá por el año 2000. Con el paso de los años el tanque fue ganando fama, hasta convertirse en todo un imprescindible para el ejército. Su reducido peso que lo dotaba de una velocidad nunca antes vista en su categoría, así como la posibilidad de control no tripulado lo hicieron muy popular.