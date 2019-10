El Sol se disfraza para Halloween en esta imagen de la NASA

La agencia ha mostrado una de las imágenes más espectaculares de 2019. Por si os lo estáis preguntando, no, no se trata de ningún montaje. Una instantánea que a muchos ha recordado no sólo a la emblemática calabaza que adorna los hogares en Halloween, sino también disparando la imaginación de aquellos que piensan en el fin de los tiempos.

La foto ha sido revelada por la NASA a través de su Facebook. Como cabría esperar en una imagen de este tipo, las redes sociales y foros la han convertido en un auténtico fenómeno viral. No es para menos pues como puede apreciarse en la imagen se distinguen desde los ojos y hasta la boca.

BREAKING NEWS: The biggest pumpkin of all! NASA shares creepy Halloween photo of the sun glowing with a jack-o'-lantern face. Active regions on the sun's surface created the grimacing smile and slanted eyes. pic.twitter.com/OKSwJf5EIt