Cajas de cartón, la drástica medida de un profesor para que su alumnos no copien

¿Quién no ha copiado en un examen alguna vez o al menos se le ha pasado por la cabeza? Todo un clásico de las aulas, una batalla entre alumnos y profesores en la que los primeros tratan de encontrar el método infalible y el profesor tener todos los sentidos en alerta máxima. No sabemos si la desconfianza en sus estudiantes era inexistente o por el contrario no quería arriesgarse, pero el método de este profesor para evitar que sus alumnos copien ha dado la vuelta al mundo.

Tenemos que viajar hasta la India, país en el que un profesor perteneciente a un centro pre-universitario en Karnataka ha dividido tanto a familias como profesores. Imaginad por un momento que una vez os sentáis, tenéis todo listo para el examen el profesor os obliga a poneros una caja en la cabeza para evitar, con ello, copiar. Lo que bien podría parecer sacado de una comedia estudiantil se ha convertido en realidad.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI