Rubén, el chico de Tinder: el nuevo hilo que tiene enganchado a medio Twitter

Nagore es ya toda una experta en crear hilos de Twitter que atrapan desde el inicio

Imagen: iStock

Twitter es una de las redes sociales más populares del mundo. En ella podemos estar al tanto de lo que sucede en el mundo, seguir a nuestras celebrities favoritas, descubrir nuevos artistas en el campo de la música o la ilustración o estar en contacto con amigos de todo el mundo. En los últimos años la red social del pajarito se ha convertido también en un lugar ideal para dar pie a auténticos thrillers dignos de tener su propio libro.

Nagore Suárez es una joven con varios miles de seguidores en Twitter. Un día decide conocer a un chico, Rubén, a través de Tinder. Ambos comienzan a salir, pero de la noche a la mañana, Rubén desaparece. Esta es la premisa del nuevo hilo de Twitter que mantiene en vilo a los usuarios de la red social.

Llevo un tiempo quedando con un chico de Tinder. Todo iba genial pero hace un par de días que parece que se lo haya tragado la tierra. Al principio pensé que había pasado de mí, pero ahora empiezo a pensar que ha pasado algo raro.



Abro hilo. ?? — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) October 28, 2019

Un sinopsis que podría pasar por la de cualquier libro del género de novela negra o el último thriller estrenado en la gran pantalla. Pero no, Nagore Suárez y cuyo nombre es real, ha enganchado a los usuarios gracias a un hilo que ya lleva varias 'entregas' y en el que no faltan las sorpresas y giros inesperados de guión. ¿Cómo terminará la historia? Y es que el éxito de Nagore Suárez no es nuevo. Tal y como reza su descripción en Twitter, 'escribo y ahora un libro'. Nagore se ha ganado un nombre en la red social gracias a sus originales historias cargadas de misterio. Tras unos cuantos hilos que han conseguido miles de RTs y FAVs, la joven ya trabaja en un libro.

A pesar de que en Estados Unidos y otros países el género del misterio ha dado el salto en Twitter desde hace mucho, en España uno de los grandes exponentes es Manuel Bartual. En agosto de 2017 logró un éxito sin precedentes al transformar sus vacaciones en uno de las historias que se recordarán durante mucho tiempo en la red social. 'Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras', comenzaba su hilo y que hasta la fecha ha superado los 55K RTs y más de 110K FAVs.