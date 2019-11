Privación de sueño, águila de sangre... Científicos determinan las peores formas de morir

Muchas de las torturas han sido extendidas entre diferentes civilizaciones

Vlad, famoso por sus empalamientos, inspiró la historia de Drácula

Imagen: iStock

El miedo a la muerte es uno de los temores que aterroriza al ser humano desde tiempos inmemoriales. La literatura, el arte e infinidad de campos han tratado el tema desde diferentes puntos de vista. Si bien para algunos puede que denominado 'mal de amores' sea una de las formas más poéticas de morir, pero para otros haga lo propio una muerte lenta y dolorosa como el ahogamiento, la ciencia ha dado su particular respuesta.

Si eres de los que realmente le causa respeto pensar en la muerte y cómo ésta podría presentarse en cualquier momento, te aconsejamos que tengas mucho cuidado a la hora de echar un vistazo a la siguiente lista. No hablamos de un capítulo más de '1000 maneras de morir', pero casi. A continuación encontrarás las que, según la ciencia, son las peores maneras de morir.

Desde fallecer atrapado en un ascensor que cae al vacío, pasando por privación del sueño. Varios de los casos expuestos serán complicados para ti, pero nunca se sabe. Así lo creen los autores del libro 'nd then you're dead: What Really Happens If You Get Swallowed by a Whale, Are Shot from a Cannon, or Go Barreling over Niagara', Paul Doherty y Cody Cassidy, científico y escritor respectivamente.