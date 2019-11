No sabrás cuál es el real: esta cuenta de Instagram colecciona los doppelganger de los famosos

El parecido de algunas personas con los famosos es realmente espectacular

La cuenta se dedica a recopilar casos similares alrededor de todo el mundo

Imagen: iStock

Si alguna vez te encuentras con un actor o artista conocido en el aeropuerto o estación de tren, puede que realmente estés frente a su doble. Y es que no son pocas las personas que deciden aprovechar su parecido físico con las celebrities para, dicho sea de paso, poder disfrutar de su pequeño momento de fama.

Se dice que los doppelgänger son el doble fantasmagórico o doble malvado de una persona viva. Una definición muy extendida entre la mitología alemana y que ha dado lugar a películas y novelas de todo tipo. Si bien el caso que os vamos a exponer a continuación dudamos que realmente muestre las versiones malignas de los artistas, es cuanto menos curioso observar como estos dobles están repartidos alrededor de todo el mundo.

La cuenta de Instagram same.de.la.same se ha encargado de recopilar todas y cada una de las 'copias' de famosos. Os sorprenderá descubrir como artistas de la talla de Freddy Mercury, Bono de U2, Taylor Swift o Keanu Reeves, entre otros, cuentan con su propio doble y no, no hablamos del actor que se encarga de sustituirlo en las escenas de acción durante el rodaje de su más reciente película. Echad un vistazo a las imágenes por que no tienen desperdicio.