Borborigmos: ¿por qué el estómago hace ruido cuando tenemos hambre?

El proceso se produce tanto cuando tenemos hambre, como después de comer

El estómago y los intestinos son las partes que participan en el proceso

Imagen: iStock

Puede que a lo largo del día tengamos algún que otro antojo, cierto, pero hay una forma infalible de confirmar que tenemos mucho hambre. Se trata de nada y nada menos que esos característicos ruidos que hace nuestro estómago. Su nombre es Borborigmos, pero ¿cómo y por qué se producen? Muy atentos por que no volveréis a oír hablar de este síntoma igual.

Comenzamos por el origen del sonido en cuestión. Los borborigmos se producen como fruto de la contracción del estómago y el intestino. Por ejemplo, durante el proceso digestivo cada una de estas secciones hará su trabajo, produciendo los anteriormente citados borborigmos.

En el caso de los intestinos, éstos empujarán la comida por un recorrido a través del sistema digestivo. El estómago por su parte tratará de mezclar la comida con los jugos gástricos. Hasta aquí nada fuera de lo normal, ¿verdad? No obstante, los borborigmos pueden acentuarse mucho más durante un acentuado tiempo sin comer.

El estómago y los intestinos seguirán contrayéndose. Al no encontrar comida a su paso, ambos empujarán aire desde arriba hasta abajo. Al hacerlo en un recorrido completamente vacío, este proceso producirá un sonoro ruido, ese tan característico y que tantas veces ha llamado tu atención. Pero no solo antes de ingerir comida se produce de manera tan audible. Si te has metido un auténtico atracón, te habrás fijado que al cabo de un par de horas tu estómago suena con fuerza, ¿verdad? Se trata de un proceso que llevan a cabo tanto los intestinos como el propio estómago para limpiar los restos de comida que han quedado.