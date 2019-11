La lujosa Casa de Barbie es real, luce así de espectacular y ya puedes alquilarla

La mansión es idéntica en cada una de sus secciones a la de Barbie

Aunque por ahora está cerrada al público, no se descarta su reapertura

Imagen: iStock

La muñeca de Mattel puede presumir en ser la más prestigiosa del mundo. A lo largo de innumerables décadas la hemos visto realizar todo tipo de profesiones. También ha contado con ediciones exclusivas, sólo al alcance de unos pocos o auténticos coleccionistas. Si también hay algo que ha caracterizado a la famosa muñeca han sido sus complementos, ya sean vehículos o casas. Ahora la que ha sido la gran mansión de Barbie se hace realidad.

¿Quién no ha soñado con tener de pequeño la Casa Malibú de Barbie? Hablamos de uno de los complementos más preciados por los fans de la muñeca. Aunque son muchos los que en su día tuvieron la suerte de tener una, pocos son los modelos que se conservan en perfecto estado. Es precisamente ésta una de las características que la han convertido una pieza de coleccionista. Ahora gracias a Mattel puedes visitar la auténtica Casa Malibú de Barbie, la real y por si te lo estás preguntando, vivir en ella.

La propia Mattel ha puesto la casa en alquiler a través de Airbnb. Una imponente mansión que se encuentra en California y que por supuesto es calcada a la de juguete. Cuenta con tres plantas, dos habitaciones y dos baños. A todo ello hay que sumar una espectacular piscina, con sus correspondientes tumbonas, el tobogán y muchos más complementos que disfrutamos en su momento de pequeños.

Por supuesto no faltan otras formas de entretenimiento dignas de la muñeca más famosa del mundo. Desde un patio, pasando por una estancia pensada para la meditación o incluso un cine. Aunque la casa ya ha sido alquilada hace tan sólo unos días y por ahora no se prevé que vuelva a abrir sus puertas, no cabe duda de que la mansión tiene todo a favor para convertirse en un auténtico éxito de cara a los más fans de la marca.