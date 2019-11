Este "perrito" se coló en su jardín, pero en realidad era un ejemplar de una especie protegida

Una familia australiana se encontró un perro en su jardín

No dudaron en ayudarle al no acudir nadie a buscarlo

En la clínica veterinaria descubrieron lo que era realmente

Imagen: iStock

Aunque lamentablemente hay excepciones, el ser humano por naturaleza es amable y gusta de ayudar a otras personas y, por supuesto, a animales indefensos desprotegidos. Por ello cuando una familia encontró en su patio trasero de la pequeña ciudad de Wandiligong un cachorro de perro llorando, no dudó en hacerse cargo de él y protegerlo. Al principio pensaron que estaba perdido pero, al no venir nadie a por él, pensaron que podría haber sido abandonado. Lo que no se esperaban fue la sorpresa desvelada por el veterinario.

La familia decidió llevar al cachorro, al que han llamado Wandi, a la clínica veterinaria de la localidad, en donde Rebekah Day les dijo que el animal tenía algunos rasguños en la espalda, producidas probablemente por alguna ave de rapiña. En la zona ya se habían producido ataques de estas aves a perros o corderos.

En el veterinario también se enteraron de que no se trataba de un perro, sino de un dingo, una subespecie de lobo propia de Australasia. La Fundación Dingo Discovery aceptó quedarse con el cachorro y, además, la sorpresa llegó con las pruebas de ADN. Resulta que se trataba de un cachorro de dingo 100% raza pura. Resulta que los dingo de raza pura son muy difíciles de ver, estando lamentablemente en peligro de extinción, así que para la organización es una noticia fantástica.

El dingo es un animal el declive en Australia por motivos relacionados con la destrucción de su hábitat natural y la caza.