¿Por qué miles de personas están subiendo fotos de sus heces a internet?

La empresa se encargará de ayudar a afectados por enfermedades como el colon irritable

La forma, textura o color pueden indicar mucha información sobre tu estado de salud

Imagen: iStock

Internet es capaz de sorprender incluso a la persona más fría. Conocedores de la capacidad de los usuarios para crear todo tipo de contenido que llegue a millones de personas alrededor del mundo, una empresa ha pedido precisamente su participación en redes sociales. Aunque eso sí, ya os adelantamos que la idea aunque suena interesante, no es apta para los estómagos más sensibles.

¿Qué estarías dispuesto a hacer por la ciencia? ¿Tal vez publicar una foto de tus heces? "Atrévete a compartir tu caca por la ciencia y ayuda a cambiar el futuro de la salud intestinal". Ese es el eslogan de Seed, una empresa que está dispuesta a ayudar a los afectados por enfermedades como el síndrome de colon irritable o Crohn. Para ello han pedido que un total de 100.000 usuarios participen a través de redes sociales enviando una fotografía de heces.

Proporciona información sobre tu estado de salud

"Estamos construyendo la primera y mayor base de datos fecal del mundo", explican. Junto a las imágenes enviadas por los usuarios, Seed creará una IA capaz de entender las mismas anomalías que los científicos y médicos encuentran en las capturas. En una entrevista para el medio The Verge, Ara Katz y parte del equipo de Seed, aseguraba que el 'tamaño, color, textura e incluso forma de tu caca pueden proporcionar muchísima información sobre tu estado de salud, además de otros factores como la consistencia o la cantidad de veces vas al baño.

Si estás ansioso por participar y quieres aportar tu particular granito de arena a la ciencia, los métodos para hacerlo son muy sencillos. Tan sólo tendrás que acudir a la web de la empresa, Seed, desde tu teléfono móvil. Una vez dentro deberás dirigirte al gran botón morado que aparece en la página y que dice "GiveaShit". Introduce tu dirección de correo electrónico así como el horario en el que has ido al baño. Ahora, como no, sólo queda enviar la foto de tu caca y enviarla a través de la web.