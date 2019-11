Lo que el pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ha dado de sí, resumido en los mejores memes

Probablemente ha sido la noticia política más importante de los últimos días en España, algo que es notorio, ya que la política de nuestro país no para de darnos sorpresas e información relevante. Hablamos por supuesto del pacto de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, los líderes de Unidas Podemos y PSOE respectivamente que, tras intentar pactar durante meses en las pasadas elecciones, ahora lo han hecho en apenas unas horas después de las elecciones del 10N.

Obviamente se trata de un preacuerdo de coalición y ambos grupos necesitarán buscar el apoyo de otras formaciones políticas para poder comenzar la legislatura con un Gobierno de coalición en nuestro país. Este momento histórico, por supuesto, no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Primero por su valor histórico y, segundo, por el tiempo que han necesitado para ponerse de acuerdo y las segundas elecciones que han necesitado para ello. Los memes no han dejado de surgir por parte de los usuarios en las diferentes redes sociales.

Y es que la escenografía ha sido perfecta para generar muchas imágenes graciosas y memes. Desde ambos líderes políticos firmando el acuerdo al mismo tiempo en una mesa, hasta su abrazo final que muchos consideran un poco forzado. La imagen es importante en política y, sea o no forzado, lo cierto es que el abrazo refleja un acuerdo. Para muchos es un acierto y llega tarde, así que el meme puede apostar por reflejar esto. Para otros es un error y una debacle, así que el meme también puede expresar esta opinión.

Sea cual sea, muchos de ellos son originales y divertidos. ¡Os mostramos los mejores memes del acuerdo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez!

-Lo siento, he sido un estúpido

-No, yo lo he sido más

-Calla, no digas nada

-Abrázame#ULTIMAHORA #GobiernoDeCoalición pic.twitter.com/kjjTNBguMe