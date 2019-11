Día de los Récords Guinness: los logros más extraños y extravagantes de la historia

El 14 de noviembre se celebra el Día de los Récords Guinness

Repasamos algunos de los récords registrados más extraños

El más rápido sobre 4 patas o los pelos de las orejas más largos

Récord Guinness de Kenichi Ito. Imagen: Reuters

Desde el año 2005 el 14 de noviembre se celebra oficialmente el Día Mundial de los Récords Guinness, un día para reconocer gran cantidad de logros de mayor o menor calado, que se registran por todo el mundo y son validados por la marca Guinness. Una fecha para incentivar nuevos récords en el futuro, recordando algunos de ellos en este día, habiendo marcas de todo tipo. Extraordinarias, deportivas, ridículas, etc.

En esta jornada queremos poner en valor algunos de los Récords Guinness más extraños y extravagantes recogidos por los responsables del Guinness World Records, publicación anual en donde se recogen las extraordinarias marcas. ¡Aunque no te lo creas, todos ellos son reales!

La piel más elástica

Comenzamos por nuestro repaso a esos extraños récords Guinness con el caso de Garry Turner, un inglés que en 1999 registró una marca muy particular. El hombre se dio cuenta de que su piel se estiraba de forma anormal en varios puntos de su cuerpo. En la zona del estómago logró estirar su piel nada menos de 15.8 centímetros. El motivo es una enfermedad, el síndrome de Ehlers-Danlos, que hace la piel mucho más elástica y puede llegar a ser muy peligrosa.

El pelo de las orejas más largo

Hemos visto decenas de veces los récords de las uñas más largas, pero lo cierto es que otras partes del cuerpo también se pueden dejar crecer. Anthony Victor de la India registró en 2007 un récord bastante peculiar, los pelos de las orejas más largos del mundo... Estos medían hasta 18.1 centímetros, desde el centro de la oreja hasta el punto más alejado.

Mentos y Coca Cola

Desde que se descubrió que los caramelos Mentos reaccionan con los refrescos de Coca Cola, probablemente no hemos dejado de ver vídeos en YouTube mezclando estos dos elementos de las formas más ingeniosas posibles. Ambos protagonizan un récord Guinness: la mayor cantidad de botellas y Mentos reaccionando a la vez. Fueron 4.334 botellas con Mentos, conseguido en México en el año 2014. Por cierto, la mayor distancia recorrida por un vehículo de juguete impulsado por Mentos y Coca Cola fueron 11.02 metros, registrado en febrero de este mismo año.

La mayor velocidad corriendo a 4 patas

El récord Guinness de velocidad corriendo a 4 patas está muy competido. En la última década se ha repartido entre los japoneses Kenichi Ito y Katsumi Tamakoshi, aunque la última marca válida es la de Kenichi Ito registrada en 2015. El japonés logró recorrer los 100 metros de una pista de atletismo en 15.71 segundos, superando en 0.15 segundos el anterior récord. Un tiempo muy bueno teniendo en cuenta que el hombre más rápido de la historia, Usain Bolt, recorre esa misma distancia en 9.58 segundos.

Youtube Video

El hombre al que han alcanzado más rayos

Normalmente estar en medio de un bosque durante una tormenta con aparato eléctrico no sea la mejor situación posible, pero cuando eres un guardabosques no tienes más remedio... Normalmente ser alcanzado por un rayo significa la muerte y son pocos los que sobreviven; más extraño aún es sobrevivir a 7 rayos. El guardabosques Roy C. Sullivan de Virginia es el hombre al que más rayos le han alcanzado en la historia: en 1942, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976 y 1977.

El chorro de leche lanzado con el ojo más largo

Como hay récords para todos los gustos, os hablaremos de Ilker Yilmaz, un ciudadano turco que en 2004 logró realizar una maca cuanto menos peculiar. El 1 de septiembre de dicho año se echó leche en un ojo y logró disparar un chorro de leche usando el lagrimal. La distancia disparada fue la mayor registrada para esta "categoría", unos 279.5 centímetros.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero hay miles de marcas registradas que son curiosas y peculiares.