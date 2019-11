¿Una polilla o dos moscas? Uno de los camuflajes más curiosos de la naturaleza

Los camaleones no son los reyes del camuflaje. Aunque se trate de una de las especies más populares en este campo, existen otras muchas que cuenta con unas capacidades fuera de lo común para aprovechar al máximo sus dotes en plena naturaleza. Este es el caso de la polilla Macrocilix Maia y cuyas alas cuentan con la que podría ser una de esas rarezas y caprichos de la naturaleza.

Some of the most interesting mimicry I've ever seen — the wings of this moth (Macrocilix maia) mimic two flies feasting on bird droppings. pic.twitter.com/RdYJOcqYoc