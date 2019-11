¿Es Greta Thunberg una viajera en el tiempo? Una foto levanta sospechas entre los conspiranoicos

Si algo gusta más a los conspiranoicos, a parte del Área 51 y la visita de extraterrestres, es la posibilidad de los viajes en el tiempo. Desde hace tiempo vemos imágenes y supuestas pruebas que, según los fans de estas teorías, son inequívocas de que existen los viajes en el tiempo. Objetos imposibles de construir en una época determinada, escritores que acertaron con demasiada exactitud sucesos posteriores o fotografías de supuestos viajeros en el tiempo. La última sospechosa es Greta Thunberg.

Greta Thunberg es una de las figuras mundiales más conocidas de la actualidad. Esta joven de 16 años no es cantante, deportista o actriz, pero es conocida en todo el mundo por su lucha contra la destrucción del planeta. Se trata de una activista medioambiental sueca que educa sobre los riesgos del cambio climático a sus seguidores y a muchos políticos que deciden reunirse con ella. Por ello se le considera una de las "líderes de la próxima generación" y, ahora también, viajera en el tiempo.

Sí, aunque sea difícil de creer, algunas personas creen que han encontrado una fotografía de Greta Thunberg, con el único inconveniente de que ha sido tomada hace alrededor de 120 años. La fotografía encontrada en los archivos de la Universidad de Washington muestran a tres niños trabajando en una mina de oro en Canadá, siendo fechada la realización de la instantánea en 1898. En ella, la joven más cercana al objetivo, tiene un increíble parecido con Greta Thunberg.

Por supuesto, la fotografía se compartió y viralizó rápidamente por medio de las redes sociales, convirtiéndose en un meme pero, a la vez, sirviendo para que muchos lo considerasen una prueba más de que los viajes en el tiempo existen. Obviamente es improbable que Greta Thunberg sea una viajera del tiempo venida de otra época para salvar nuestro planeta, y en este caso la navaja de Ockham nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable. Es decir, se trata de una persona de la época con un gran parecido físico, pero no la propia Greta Thunberg. Es más, existen decenas de fotografías similares con muchos actores, cantantes, políticos, etc.

So, 'Greta Thunberg' is in a photo from 120 years ago, and it's my new favourite conspiracy. Greta's a time traveller, from the future, and she's here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk