Esta carta de una niña a Papa Noel va a poner en serios apuros a sus padres

Faltan todavía unas cuantas semanas para que llegue Papá Noel y aún más para que hagan lo propio los Reyes Magos. Es por ello que los más pequeños de la casa han comenzado su habitual petición anual a ambos a través de las clásicas cartas. Si bien lo habitual suelen ser la equipación de fútbol de su club favorito, el juguete de moda o el videojuego más reciente lanzado para Nintendo Switch o PlayStation 4, esta niña ha optado por algo, cuanto menos, peculiar.

Los padres de una niña de 10 años deben haberse quedado boquiabiertos tras leer las peticiones de su hija. Uno de ellos ha compartido a través de Twitter la misiva y cuyo mensaje en la red social ostenta ya más de 130.000 FAVs y otros miles de RTs. 'Mi hija de 10 años debe estar loca si esta es su lista de peticiones', explicaba el padre acompañando, por supuesto, una foto de la carta a Papá Noel.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list ???????????? pic.twitter.com/Qqsje79rda