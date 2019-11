Pegatinas de airpods; la broma definitiva que se ríe de todos los fans de Apple

Los AirPods se han convertido en los auriculares de moda. Para aquel que no esté muy puesto en el mundo de los periféricos, se trata de los enésimos auriculares de Apple. Como cualquier otro producto de la manzana cuentan con un diseño sencillo y minimalista, sumando tecnología inalámbrica, gran duración de batería y una más que notable calidad de sonido. Eso sí, debido a su reducido tamaño todos temen perderlos.

Con esta idea en mente y sabiendo que precisamente los AirPods no son baratos, un usuario ha tenido una original idea que ha desatado la locura en la ciudad de San Francisco. Tal y como explicaba Pablo Rochat a través de su cuenta de Twitter, "he hecho pegatinas a tamaño real de los AirPods, dejándolos repartidos por el suelo y toda la ciudad".

I made life-size AirPod stickers and stuck them on the ground, all over the city ???? pic.twitter.com/hIrZD0wfom

El resultado está tan logrado que parecen reales. De hecho el propio Pablo comenta que ha utilizado ese miedo y ansiedad de los poseedores de los AirPods para su idea, logrando que más de un usuario compruebe si realmente ha perdido a uno de sus preciados auriculares. En los vídeos y fotos de su cuenta de Twitter podemos ver cómo los reparte en zonas como semáforos, alcantarillas o la propia acera, lugares donde sería muy fácil encontrarlos en caso de pérdida.

Las respuestas no han tardado en llegar. Algunos se han tomado bastante bien la broma, mientras que otros todo lo contrario. 'Este chico que deja pegatinas de los AirPods en cualquier lugar es un villano', rezaba uno de los comentarios. Hay quienes han picado directamente en el truco, agachándose para recoger el auricular. Sin ir más lejos, Pablo ha compartido el enlace de la plantilla para que otros usuarios puedan continuar su broma independientemente de la ciudad y país.

If anyone wants to print their own 2d AirPods here is a free template ( AirPod Pros included ????) https://t.co/iTrKMgDM2o