Hábitos básicos que reforzarán la seguridad de tu casa casi sin esfuerzo

Dar la impresión de que hay gente viviendo en el interior es uno de los mejores métodos

Antes de salir de viaje pon a buen recaudo todos los documentos importantes

Ladrón forzando una puerta. Imagen: iStock

Llega la época de Navidades, momento del año en el que solemos pasar varios días fuera de casa para ver a la familia o disfrutar de unas merecidas vacaciones. No obstante también es una época señalada para que los ladrones 'hagan su agosto', introduciéndose en casas ajenas y llevándose cuanto puedan. Para evitar cualquiera de estas circunstancias y aumentar tu seguridad en el hogar, estés dentro o no, sigue estos útiles y sencillos consejos.

Hay varios pasos que nunca está de más recordar cuando nos vamos de casa o incluso durante la noche a la hora de ir a dormir. Cerrar con llave la puerta o activar la alarma nunca está de más, pero es en los pequeños detalles dónde se puede aumentar considerablemente la seguridad, veamos cuáles.

Revisión de ventanas y puertas

Las ventanas son uno de los puntos de acceso al hogar para muchos ladrones. Éstas tienden a desgastarse con el paso del tiempo, especialmente en lugares donde el tiempo es frío y con constantes lluvias. Cada cierto tiempo deberás asegurarte que las ventanas cierran correctamente, impidiendo que puedan abrirse con extrema facilidad. Por otra parte deberás de hacer lo mismo con las puertas. No descartes cambiar la cerradura en caso de desgaste. Más vale prevenir que curar.

Los documentos y objetos de valor, siempre bien guardados

Como es obvio no podemos llevarnos todo lo que poseamos de valor en nuestro viaje. En caso de que vayas a estar varios días fuera de casa, asegúrate de que pones a buen recaudo los objetos más preciados, así como la documentación referente a tarjetas de crédito, acceso a cuentas bancarias, etcétera. Una caja fuerte o un lugar que sólo tu conozcas y de difícil acceso son algunas de las recomendaciones.

Las redes sociales

Jamás comentes en redes sociales que vas a estar mucho tiempo fuera de casa. Como ya dijimos en EcoDiario hace un tiempo, acostúmbrate a hacer un buen uso de las redes sociales. No caigas en el error de comentar que vas a pasar un largo tiempo fuera de casa por vacaciones. Estarías dando pistas a los ladrones. Por muy tentador que pueda parecer para presumir de vacaciones, lo mejor es esperar a la vuelta al hogar para publicar fotos y otros contenidos.

Juega al despiste

Transmite la sensación de que hay gente en el interior. Uno de los mejores trucos para que los ladrones no se atrevan a entrar en tu hogar es transmitir la sensación de que hay gente en el interior de la casa. Existen varios métodos para que puedas hacerlo con éxito. En la actualidad tenemos temporizadores de todo tipo para las luces, una de las mejores claves para llevar a cabo con éxito la tarea. Por otra parte, el correo es una de las pistas para que los ladrones no se acerquen a casa. Habla con una persona de gran confianza para que cada ciertos días recoja las cartas y éstas no se amontonen en el buzón.

Vigila tu entorno

El último punto es uno de los más importantes. Asegúrate que nadie te sigue de camino a casa. Los ladrones tienden a conocer los patrones de actividad de las casas que van a asaltar. Si vives en una urbanización o zona residencial, ponte en contacto con tus vecinos en cuanto veas un coche con desconocidos "husmeando" por el área.